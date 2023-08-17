Konya'da yerde buldu, piyasa değeri 7 bin TL!

Konya'nın Karapınar ilçesinde işçi olarak çalışan Özkan Kılıçlı, marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarıya çıktı.

Bu sırada yerde alyans olduğunu fark eden Özkan Kılıçlı, altın olan yüzüğün içerisinde isim ve tarih olduğunu fark etti. Yüzüğün sahibini bulmak isteyen Özkan Kılıçlı, sosyal medyada ilan vererek yüzüğün içerisinde yazan ismi ve tarihi bilene alyansı vereceğini yazdı.

SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Aradan 15 gün geçtikten sonra alyansın sahibine ulaşan Kılıçlı, yüzüğü sahibine teslim etti.

"BABAMIZDAN ÖYLE GÖRDÜK"

Kılıçlı, "Yüzüğün içerisinde isim ve tarih vardı. Onu bilen kişi yüzüğün sahibiydi. İlandan sonra onlarca kişi aradı. Ama yüzüğün gerçek sahibi yeni evlenen bir kardeşimizdi. Tam camiye bağış yapacağım sırada yüzüğün gerçek sahibi ortaya çıktı. Yüzüğün sahibini bulabilmek için günlerce uğraştım. Bugüne kadar haram yemedik. Babamızdan öyle gördük. Yüzüğü sahibine ulaştırdığın için çok mutluyum" dedi.

PİYASA DEĞERİ 7 BİN TL

Yüzüğün sahibi Mehmet Özgür ise, yüzüğü bulan Özkan Kılıçlıya teşekkür etti. Altın yüzüğün piyasa değerinin 7 bin lira olduğunu belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem