Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-20
Saat:10:05:53 TSİ
Enlem:37.996 N
Boylam:36.347 E
Derinlik:22.17 km
Detay:https://t.co/bvdj5UJ3RM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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