Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.05'te gerçekleşen depremin derinliği 22.17 km olarak belirlendi.

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