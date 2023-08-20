Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.S. bıçakla yaralandı.

Yaralı M.S. Kendi imkanları ile Bahabey Caddesi üzerine gelerek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.S. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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