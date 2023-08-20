Anıtkabir'de bu yıl ziyaretçi rekoru kırılacak

Anıtkabir'de bu yılın sonuna kadar geçen yılın 3 milyon 966 bin olan toplam ziyaretçi sayısının aşılması bekleniyor.

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Anıtkabir'de bu yıl ziyaretçi rekoru kırılacak

Sözcü'de yer alan habere göre 2023 yılı Anıtkabir ziyaretlerinde rekor yılı oldu. Atatürk'ün ebedi istirahatgahını Temmuz ayında 400 bin 67 kişi ziyaret etti.

2023'ün ilk 7 ayındaki ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 570 bin 188 oldu. Bu yılın sonuna kadar geçen yılın 3 milyon 966 bin olan toplam ziyaretçi sayısının aşılması bekleniyor.

2023 yılı ocak ayında Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı 266 bin 192'si yerli, 19 bin 203'ü yabancı olmak üzere toplam 285 bin 395 kişi oldu. Geçtiğimiz yıl ocak ayında ise bu sayı 109 bin 536'ydı. Anıtkabir'i 2023'ün şubat ayında ise 16 bin 73'ü yabancı olmak üzere toplam 211 bin 858 kişi ziyaret etti.

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