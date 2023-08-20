Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama: "Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…"

Kadınların üniversiteye gitmesinin haram olduğunu söyleyen bir kullanıcıya küfürle karşılık veren Avukat Feyza Altun, kullandığı küfür için açıklama yaptı.

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Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama: "Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…"

Feminist avukat ve yazar Feyza Altun, sosyal medyada kadınların üniversite okumalarının haram olduğunu söyleyen kullanıcıya tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Altun, “Kes sesini a… evladı” ifadelerini kullandı.

Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama: "Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…" - Resim : 1

"NEREDEN GELDİĞİMİZİN DERİN BİR HATIRLATMASI"

“Olaya bilimsel ve anatomik olarak bakarsak hakaret yok gibi duruyor, temiz bir saplama” şeklinde yorum yapan bir takipçisine yanıt veren Altun, “Bir tespitte bulundum diyebiliriz Orhun bey. Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…” dedi.

Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama: "Nereden geldiğimizin derin bir hatırlatması…" - Resim : 2

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