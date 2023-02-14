İstanbul Şile’de 'mayın patladı' iddiası!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü.

İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, İstanbul Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti.

BİR RESTORANDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

MAYINLAR, İSTANBUL BOĞAZINA SÜRÜKLENMİŞTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna harekatıyla birlikte Ukrayna deniz kuvvetlerinin Karadeniz'de 3 limanın açığına döşediği mayın hatlarında kopma yaşandığını ve mayınlar İstanbul Boğazı'na doğru sürüklendikleri açıklanmıştı.

Kaynak: İHA