TKP'den imza kampanyası: 'Aydınlık, bağımsız ve egemen bir Cumhuriyet için'

TKP, yaşanan depremin ardından 'Yurttaş Sözü' başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

TKP'den imza kampanyası: 'Aydınlık, bağımsız ve egemen bir Cumhuriyet için'

Türkiye Komünist Partisi eşitlik, kamuculuk ve laiklik temelinde yükselecek aydınlık, bağımsız ve egemen bir Cumhuriyet için 'Yurttaş Sözü' başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Kampanya duyurusunda, "Yaşadığımız son deprem açık bir gerçeği bir kez daha ve yıkıcı bir biçimde gösterdi: Türkiye piyasa ve özel sektör odaklı politikalarla ve tarikat-cemaat örgütlenmeleriyle yok edilmektedir. Buna Türkiye’yi kârlı bir oyun alanı olarak gören emperyalist ülkelerin ardı ardına gelen operasyonları eklenmelidir" denildi.

İmzalar semt evlerinde, caddelerde, sokaklarda açılacak imza masalarında toplanacak.

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İmza metni şöyle: 

"Yurttaş Sözü

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak yaşadığımız depremin ardından ilan ediyoruz:

Yerli ve yabancı tekellerin, tarikat ve cemaatlerin, NATO’nun, emperyalistlerin hakim olduğu, her salgında, her selde, her depremde derin acılar çektiğimiz bir ülkede yaşamayı kabul etmiyoruz. 

-Planlı ve devletçi bir ekonomi 
-Toplumcu ve eşitlikçi politikalar
-Laik bir siyasal düzen
-Bağımsız ve egemen bir ülke istiyoruz.
-Sözümüz olsun böyle bir Türkiye kuracağız." 

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