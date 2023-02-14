Depremin yıktığı Hatay için 'Arap Alevileri yaşıyor' diyen hesaba soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 kentte büyük yıkıma neden oldu.

On binlerce yurttaşımız hayatını kaybettiği depremde, on binlerce insanın hala enkaz altında olduğu belirtiliyor.

HATAY'DA BÜYÜK YIKIM

İktidarın yalnız bıraktığı ve yıkımın ağır olduğu kentlerden biri de Hatay oldu.

Hala yeterli yardımın ve çalışmaların yapılmadığı Hatay'a ilişkin provokatif bir paylaşım büyük tepki çekti.

Sosyal medyada Ahmet Müfit Kutlu isimli kullanıcı paylaşımında "Türkiye'de en kalabalık Arap Alevi (Nusayri) nüfusu Hatay'da yaşamaktadır. Defne ve Samandağ ilçelerinin nüfusunun neredeyse tamamı Arap Alevisi'dir. Samandağ CHP İlçe Başkanı kişi, babasının evine boşalttığı TIR'ın hesabını umarım verecektir" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu paylaşıma tepki yağdı.

Tepki paylaşımlarından bazıları şöyle:

-Neden bu nefret dili anlamıyorum. Yapmayın nolursunuz. Ben Hanefi'yim ama her şeyi ile ışıklar saçan, gül kokan insanlardan ne istiyorsunuz. Yaşasın, birlik, beraberlik yaşasın kardeşlik.

-Attığın iftiranın hesabını vereceksin!

-Hatay'daki vatandaşlarımızın mezhebi,sizi hiç ilgilendirmez.Halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorsunuz.İftira attığınız adam da bir avukat.Yakında tanışırsınız...

-Tamamen kin ve nefret ile belli bir mezhebi kötüleme suçu işliyor, bıktık bunlardan.

-Böyle ırk ayrımı yapacağınıza biraz sadece insan olarak baksaydın, insanlar canıyla uğraşıyor binlerce kişi ama bu cümleler hoş ve etik değil böyle zamanlarda üsluba dikkat.

-Kötülüğün belli başlı kuralları vardı bunlarda kuralda yok.

-Bu rüzgar döndüğünde acaba ne yapacaksın."