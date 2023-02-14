Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına 3 ay yasak

Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının giderilebilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 3 ay süreyle yasaklandı.

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Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına 3 ay yasak

Ticaret Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasaklandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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Kaynak: İHA

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