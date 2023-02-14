İstiklal saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en gözde merkezi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında bombayı koyan Ahlam Albashir’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan iddianame düzenlendi. İddianamede Albashır hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümü 99 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 36 şüphelinin, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme, tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürme, tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, göçmen kaçakçılığı suçlarından” cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, emniyet kaynaklarının daha önce 81 olarak açıkladığı yaralı sayısının 99 olarak güncellendiği görüldü. İddianamede yer alan bilgiler şöyle:

“HAİN SALDIRI PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE UZANTISI TARAFINDAN YAPILDI: 13 Kasın 2022 tarihindeki hain bombalı saldırı Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildi.

BİRİ ÇOCUK 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ: Bu saldırı sonucunda da olay yerinde bulunan Yusuf Meydan ve çocuk yaştaki kızı Ecrin Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar yaşamını yitirdi.

HASAR OLUŞAN İŞ YERLERİYLE İLGİLİ OLARAK SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Saldırıda 99 kişi yaralandı ve birçok iş yeri maddi hasara uğradı. Soruşturmaya başlanıldı.

DELİLLER HASSASİYETLE TOPLANDI: Soruşturma kapsamında gerekli önlemler alınarak delillerin hassasiyetle toplanıp şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan takipli çalışmalar kapsamında olay yerine içerisinde el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI: Şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos’un YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu anlaşıldı. Albashır ve Elhacmaos; kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde ülkemize gönderildi.

KEŞİF YAPAN ÖRGÜT ÜYELERİ ALDIKLARI VERLERİ ÖRGÜTE İLETTİLER: Örgütün kurduğu ağ vasıtası ile illegal yollardan İstanbul'a gelip örgütün temin ettiği güvenli eve yerleştirildiler. Örgütün sağladığı kamufle sistemi dahilinde entegrasyonu tamamlayıp eylem hazırlıklarına başladılar. Yaratılacak sansasyon ve kaos hesaplanarak keşif çalışmaları yaptılar. Sahadan elde edilen verileri örgüt yöneticilerine aktararak, hedef bölgenin, eylem noktasının ve eylem tarihinin tespitine yönelik çalışmalar yaptılar. Gelen talimat ile birlikte vahim eylemi gerçekleştirdiler.

FİRAR EDEN ELHACMAOS HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ: Olaya müteakip Bilal Elhacmaos'ın Edirne üzerinden yurt dışına firar ettiği tespit edildi. Elhacmaos hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: Şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'ın örgütsel iş bölümü içinde bulunduğu kişiler belirlendi. Örgütsel iş bölümü sonucu irtibat kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Yasir Al Korali, Ahmad Haj Hasan, Hasan Ali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Rama El Taha, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi, Salih Carkas, Mahmut Haso, Mesut Hesso, Muhammed Şiho, Zekariya Muhammed Şemnuni, Hüseyin Güneş, Muhap Ammari, Mahmud El Abid, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Süleyman Güder, Tareq Alkhatıp, Ahmed Aljah Mwas ve Hazni Gölge'nin içinde bulunduğu toplam 26 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN FİRARINI KOORDİNE EDEN KHALİL MANJA HUSSEİN HAKKINDA YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ: Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip, talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendi. Şüphelilerin firarına yönelik safahatı Khalil Manja Hussein koordine etti ve hakkında yakalama emri düzenlendi."

36 ŞÜPHELİYE 8 AYRI SUÇ İSNAT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 36 şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

AHLAM ALBASHIR HAKKINDA 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede 123 kişinin müşteki olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerden Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

İDDİANAME İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin incelemesinin ardından davayı kabulü halinde duruşma için gün belirlenecek.