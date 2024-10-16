Kilis'e 2 Havan Mermisi Düştü: TSK Karşılık Verdi İddialarına MSB'den Açıklama Geldi

Kilis’teki mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü. Bölgede yangın çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, Top ve tank atışlarıyla karşılık verdiği iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çatışmalarda dahli olmadığını bildirdi.

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Kilis'e 2 Havan Mermisi Düştü: TSK Karşılık Verdi İddialarına MSB'den Açıklama Geldi

Kilis'e mayınlı bölgeye akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyinden iki havan mermisi düştü. Mayınlı bölgeye düşen havan mermileri bölgede yangına yol açtı.

TSK KARŞILIK VERDİ

TSK, top ve tank atışlarıyla şiddetli bir şekilde karşılık veriyor. Çatışmanın devam ettiği bölgeden alevler yükseliyor. ÇNRA, top ve tank atışlarıyla karşılık verildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, TSK'nın karşılık verdiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.

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