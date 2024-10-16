İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Destek: 'Suç Kaydı Olup Ortalıkta Gezenlere İşletin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatının açtığı davada CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla getirme kararına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan da tepki geldi. Kararın siyasi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin" dedi.

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Destek: 'Suç Kaydı Olup Ortalıkta Gezenlere İşletin'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı hakaret davasında mahkemenin zorla getirme kararına tepki gösterdi.

'SUÇ KAYDI OLUP ORTALIKTA GEZENLERE İŞLETİN'

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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