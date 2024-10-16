Kılıçdaroğlu Kararına CHP’den İlk Tepki! Başarır: 'Kılıçdaroğlu’nu Zorla Getirecek Bir Güç Yoktur'

ANKARA

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Görüşmeler devam ederken, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin İstanbul 48.Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği zorla getirme kararının bilgisi geldi.

Oturduğu yerden söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının “hakaret” suçlamasıyla açtığı davaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“GETİRECEK BİR GÜÇ YOKTUR”

“Öncelikle şunu söylemek istiyorum, herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu’nu zorla götürecek bir güç yoktur. Ülkenin hukuku utanç verici bir duruma gelmiştir. Milyonların sevdiği, bir partinin genel başkanını zorla mı getireceksiniz? Ayıp, ayıp, ayıp. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının şikayetleri üzerine mahkeme bu kararı vermiş. Kılıçdaroğlu'nun verilmeyecek bir hesabı yoktur. Bir ceza avukatı olarak çok iyi biliyorum. Ankara’da sabit ikamet sahibi birine, çağırsanız gelecek birine böyle bir karar vermek, utanç vericidir.

CHP Genel Başkanları bu ülkede çok bedel ödemişlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’na da Çubuk’ta suikast girişimi, linç girişimi olmuştur. 1 kişi dahi 1 gün tutuklanmamıştır. Tekrar söylüyorum, bu ülkede Kılıçdaroğlu’nu zorla getirecek bir güç yoktur.”

Kaynak: Gerçek Gündem