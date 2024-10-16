Giresun'a 'Kent Lokantası' Geliyor

İstanbul başta olmak üzere birçok CHP’li belediyenin uygulamaya koyduğu sosyal hizmet modeli Kent Lokantası, Giresun’da da vatandaşlarla buluşacak. Şeyhkeramettin Mahallesi’nde bulunan belediye ek hizmet binası altında hizmet verecek Kent Lokantası’nın açılışı için son hazırlıklar yapılıyor.

Dar gelirli kişilere hizmet verecek Kent Lokantası, 70 metrekare alana sahip olmakla birlikte, aynı anda 40 kişiye hizmet verecek. Gün boyunca ise 500 kişiye yemek hizmeti sunulması hedefleniyor. Kent Lokantası’nın menüsünde her gün tabldot sistemiyle 3 çeşit yemek ve su yer alacak. Lokanta, esnaf ile rekabet etmemek için haftanın 5 günü saat 12.00-16.00 arasında açık tutulacak.

Başkan Köse, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’mız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı örnek bir uygulama olan Kent Lokantası’nı Giresun’umuza da kazandıracak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. En lezzetli yemekleri en uygun fiyata sunulacağı Kent Lokanta’mızda hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme imkanı sunulacak. Dar gelirli vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyattan yemek yemesi için açacağımız lokantamız esnafın iş alanına girmeyecek. Zira açılış saati 12.00, kapanış ise 16.00 olacak. Kent Lokantamızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: ANKA