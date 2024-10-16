61 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Samsun'da Yakalandı

Samsun’da 61 yıl hapis cezası ile aranan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Kadın 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı.

61 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Samsun'da Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde 6’sı Samsun’da olmak üzere, farklı tarihlerde ve illerde işlenen toplam 25 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. adlı kadını İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, 1.5 yaşından küçük çocuğu olduğu için tutuklanmayarak serbest bırakıldı. G.Y.’nin çocuğunun yaşının 1.5 yılı doldurmasının ardından söz konusu 61 yıl 2 ay hapis için cezaevine gireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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