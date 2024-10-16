Hasan Yalnızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Yalnızoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yalnızoğlu'nun cenaze törenine katılan yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

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Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, dün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Hasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.

Hasan Yalnızoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Karacaahmet Mezarlığının içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Hasan Yalnızoğlu'nun ailesi, akrabaları, yakın arkadaşlarının yanı sıra oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, oyuncu Berk Oktay, spor yorumcusu Bilgehan Demir, oyuncu İpek Tenolcay ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yalnızoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Hasan Yalnızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

KENAN İMİRZALIOĞLU DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Cenaze törenine katılan oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan'la muhabbetimiz bestmodel yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 1997'nin yaz ayından bahsediyorum. 1997 Türkiye finallerinde biz oda arkadaşıydık. Benim gönlümün birincisi Hasan'dı, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci çok tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok erken, her ölüm erkendir ama Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertacımız ayrılmıştı aramızdan. Geriye iki kız çocuğu bıraktılar. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar, onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum" dedi. Oyuncu İpek Tenolcay, "Üzgünüz, sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz Allah kalanlara sabır versin. Bizim grubumuz var, yüz yüze olmasa da muhakkak birbirimizden haberimiz oluyordu" diye konuştu.

Hasan Yalnızoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı! Cenazede Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

'ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Oyuncu Berk Oktay ise, "Çok üzgünüz. Hasan abi çok güzel bir insandı. Çok genç, insanın canını acıtan tarafta bu. Ölüm hepimiz için gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah ailesine sabır versin. Ben son dönemde görüşmedim ama ortak arkadaşlarımız görüştü. Çok iyi ve güzel bir insandı" dedi.

Kaynak: İHA

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