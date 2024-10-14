MSB Duyurdu, 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu, 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!”

MSB Duyurdu: Elazığ’a Şehit Ateşi DüştüMSB Duyurdu: Elazığ’a Şehit Ateşi DüştüGüncel
MSB: 100 kilo 689 Gram Toz Esrar Ele GeçirildiMSB: 100 kilo 689 Gram Toz Esrar Ele GeçirildiGüncel

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Suriye
Son Güncelleme:
Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Gıda Skandalı Çığırından Çıkıyor! Beş Yıldızlı Oteller de Artık 'Kara Liste'de Beş Yıldızlı Oteller de Artık 'Kara Liste'de
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor
Android 15 Güncellemesi İçin Son 48 Saat: Sadece Bu Modellerde Geçerli Olacak Android 15 Güncellemesi İçin Son 48 Saat: Sadece Bu Modellerde Geçerli Olacak