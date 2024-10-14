MSB Duyurdu, 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!”
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