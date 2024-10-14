MSB Duyurdu, 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!”