Gıda Skandalı Çığırından Çıkıyor! Beş Yıldızlı Oteller de Artık 'Kara Liste'de

Türkiye son iki haftadır Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "hileli gıda" listelerini konuşuyor. Ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri açıklayan bakanlığın yayımladığı listelerde pek çok popüler restoran zinciri de yer aldı. Bazı firmaların domuz eti kullanması da büyük tepki çekti.

LİSTEYE TANINMIŞ BAŞKA FİRMALAR DA GİREBİLİR'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gıda skandallarının ardından kaleme aldığı yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesinde çok yakında tanınmış başka firmaların da olabileceğini öne sürdü.

Cem Küçük

Cem Küçük, yazısında "Bu arada önümüzdeki günlerde tanınmış başka firmalar da çıkabilir. Hatta bazı beş yıldızlı otellerde de benzer sıkıntılar olduğu açıklanabilir. Kusura bakmayın, bu millete dana eti diye domuz eti, bal diye glikoz, sucuk diye eşek eti yedirenler, her türlü taklit ve tağşiş yapanlar bedeli neyse ödeyecek. Yıllardır kim bilir bu millete neler yedirdiniz!.." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi