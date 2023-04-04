YÖK'ten öğrenci burslarına zam

Yükseköğretim Kurulu'nca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.

YÖK'ten öğrenci burslarına zam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı

YÖK’ün açıklamasına göre;

100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.

Etiketler
YÖK
Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracı, mahkeme kararıyla evden çıkarıldı Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracı, mahkeme kararıyla evden çıkarıldı
Nagehan Alçı'nın hedefinde RTÜK var Nagehan Alçı'nın hedefinde RTÜK var
Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti. Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti.
Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
Bilirkişi, Atatürk Havalimanı davasında 'İBB haklı' dedi | AKP'nin proje anlayışı raporda: 'Olası İstanbul depreminin etkisi değerlendirilmedi' AKP'nin proje anlayışı raporda: 'Olası İstanbul depreminin etkisi değerlendirilmedi'
Antalya'da deprem! Antalya'da deprem!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü AREA Araştırma Başkanı Karan: İnce'nin oyu 5 puan birden düştü