Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracı, mahkeme kararıyla evden çıkarıldı

İzmir'de ev sahibinin kirayı eksik yatırdığı için dava açtığı kiracının tahliyesine karar verildi.

Kirayı 11 lira eksik yatıran kiracı, mahkeme kararıyla evden çıkarıldı

İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir binada 5 yıldır oturan 35 yaşındaki E.T., bin 774 liralık kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi.

60 yaşındaki ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Hâkim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit, karara ilişkin şunları söyledi:

"Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz."

Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar
Nagehan Alçı'nın hedefinde RTÜK var Nagehan Alçı'nın hedefinde RTÜK var
Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo... Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...
Antalya'da deprem! Antalya'da deprem!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü AREA Araştırma Başkanı Karan: İnce'nin oyu 5 puan birden düştü