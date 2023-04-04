Nagehan Alçı'nın hedefinde RTÜK var

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı, Habertürk’teki köşesinde “Kızılcık Şerbeti fenomeni ve RTÜK’ün adaletsizliği” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı bugünkü yazısında, muhalif kanallara art arda verdiği cezalarla gündem olan RTÜK’ün son kararlarını eleştirdi.

Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” adlı televizyon dizisine verilen cezayı değerlendiren Alçı, “Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik…” dedi.

Alçı’nın yazısının ilgili kısımları şöyle:

Sevgili okurlar, geçen hafta bu köşede Show TV’nin şimdiden televizyon tarihine geçen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nden bahsettim, hatırlıyorsunuz.

Berkun Oya’nın başyapıtı “Bir Başkadır” ile beraber son 20 senenin en çok konuşulan işlerinin başında tartışmasız “Kızılcık Şerbeti” geliyor.

Gold Film’in yapımcılığında Melis Civelek ve Hakan Kırkavaç büyük bir başarı elde ettiler.

Bu arada şunu da not düşeyim…

Bugünkü Türkiye’de “Kızılcık Şerbeti” gibi hem laikçi hem İslamcı kesime ciddi tenkitler yönelten bir dizi ana akımda sadece Show TV’de yayınlanabilirdi.

Çünkü maalesef diğer ana akım kanallar ya iktidara ya muhalefete angaje olmuş durumda. Bağımsız ve merkez duruşunu korumaya çalışan tek medya grubu Ciner Medya.

Eğer “Kızılcık Şerbeti” FOX’ta yayınlansa kendine Kemalist diyen laikçi kesimden gelen tepkilerden ötürü dizi sadece İslami kesime yüklenen, laik kesimi ideal gösteren bir şekle bürünürdü.

Ya da Kanal D’de yayınlansaydı tam tersi olurdu, kimi İslamcı kalemlerin saldırılarından dizi etkilenir ve dindar misyonerliğine dönüşürdü.

Diğer ana akım kanalların da durumu öyle ya da böyle çok farklı değil.

Peki Türkiye’de böyle büyük bir başarı cezasız kalır mı?

Elbette kalmaz.

Bu diziye RTÜK olabilecek en büyük cezayı vererek 5 bölüm durdurma kararı aldı.

Ayrıca aynı RTÜK yine bir diziye verilebilecek en yüksek para cezasını kesti.

Yapılmaya çalışılan açık: Tam anlamıyla yıldırma ve baskı amaçlanıyor. Nereden baksanız baştan sona adaletsizlik…

“Kızılcık Şerbeti” gibi kadına şiddet konusunda bu derece duyarlı bir diziye cinsiyetçilik ve kadına şiddet ve aşağılama gerekçeleriyle ceza verildi.

Olacak iş değil bu!

DİZİLERDEKİ MAFYA ÖVGÜLERİNE RTÜK’TEN ÇIT YOK

Televizyonlar korkunç mafya övgüleriyle dolu dizilerden geçilmiyor. Mafyacı ve çeteci kriminal karakterler “gerçek erkek” gibi gösteriliyor. Bu ilkel karakterler “Kadınımdır, döverim de severim de” diyor, açıkça şiddet övülüyor ve sözde kadın kahramanlar bu dayakçı mafya erkeklere adeta tapıyor vs…

RTÜK bunlara karşı tek bir ceza yazmadı…

Bu ülke televizyonları eline bıçak alıp bir insanın boğazını kesen “cool mafya”lar gördü. Bunlar ceza almadı ama kadına şiddet trajedisini göstererek bu konuda büyük hassasiyet oluşturan “Kızılcık Şerbeti”ne tamamen haksız bir ceza verildi.

Adaletsizlik bu, insafsızlık bu, vicdansızlık bu…

RTÜK, “Kızılcık Şerbeti” üzerinden Ciner Medya Grubu’nun bağımsız ve tarafsız duruşuna ayar çekmeye çalışıyorsa bu çabasında asla başarılı olamayacak.

Türkiye, illa bir yere yaslanan medya grupları yüzünden korkunç bir kutuplaşma yaşıyor.