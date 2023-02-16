Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'deprem' açıklaması: 110 gözaltı, 2 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 651 hesap yöneticisi tespit edildi, 330’u hakkında adli işlem başlatıldı. 110 şahıs gözaltına alındı, 21’i tutuklandı" açıklamasında bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'deprem' açıklaması: 110 gözaltı, 2 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre hukuka aykırı olan sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, deprem paylaşımları üzerine 110 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin ise tutuklandığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Bunlardan 330'u hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 110 şahıs gözaltına alınmış, 21'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."

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