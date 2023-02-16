Uzaktan eğitime karşı 460 öğrenci kulübünden 'vazgeçin' kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından tüm üniversitelerde alınan ikinci dönemin uzaktan eğitimle yapılması kararına karşı öğrencilerin tepkisi sürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin öncülüğünde de aralarında Boğaziçi, İstanbul, Ankara, Marmara ile Ege Üniversitesi’nin de olduğu 460 öğrenci kulübü ve topluluğu tarafından imza kampanyası başlatıldı.

“BÜYÜK BİR ÇÖZÜMSÜZLÜK YARATACAK”

Uzaktan eğitime geçmesi kararının daha büyük sorunları tetikleyecek yanlış bir adım olduğu görüşüne yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu karar, depremzede öğrencilerin eğitime ulaşmasını kolaylaştırmayacak, aksine online eğitim için gerekli koşulların sağlanmamış olması nedeniyle büyük bir çözümsüzlük yaratacaktır. Evlerini kaybetmiş insanların online derslere verimli bir şekilde katılması beklenemez. Depremzede öğrencilerin eğitim alabilmesi için sağlıklı yaşam koşullarına erişebilmesi, güvenliklerinin sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadan gerçekleştirilen bir eğitim süreci, depremzede arkadaşlarımızın eğitim haklarından büyük ölçüde mahrum kalmasına neden olacaktır.

“KARAR, UYGULAMALI EĞİTİMİ İŞLEVSİZ HÂLE GETİRMEKTEDİR”

Depremi yaşayan halk, hâlihazırda yardımların ve ekiplerin devlet tarafından yeterli koordinasyon ile yönetilememesi sebebiyle yalnız bırakılmış hissederken sosyal bir alan olan üniversitelerin online olması depremzede öğrencileri bu sosyal yaşam inşasından uzaklaştıracak ve yaşatılan tahribatı katlayacaktır. Deprem bölgelerinde yaşamayan öğrenciler açısından da uzaktan eğitim kararı teorik eğitimlerin verimini düşürmenin yanı sıra, uygulamalı eğitimi işlevsiz hâle getirmektedir.

“EĞİTİMİN İKİNCİ PLANA ATILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Ülkemizin her bölgesinde binlerce otel tam kapasite kullanılabilecekken, misafirhaneler, kamu tesisleri depremzede ailelere açılabilecekken eğitimin ikinci plana atılmasını asla kabul etmiyoruz. Boş konut stoklarının, belirli bir grup insanın elinde bulunan milyonlarca boş evin depremzedelere açılabileceğini biliyoruz. Uzaktan eğitim adı altında, alternatif çözümleri mali sebeplerle bir kenara koyup hem eşitsizliği artıracak hem de eğitim hakkının önüne geçecek çözümlerde karar kılınmasını kabul etmiyoruz.”

“YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI İÇİN TÜM KOŞULLAR HAZIRLANMALI”

Bildiride, talepler de şöyle sıralandı:

“- Başta hükümet, üniversite rektörlükleri, YÖK ve tüm yetkililer tarafından alınan bu karar iptal edilmeli.

- Bütün olanaklar, depremin yarattığı yıkımı en aza indirmek üzere kullanılmalı ve yüz yüze eğitimin başlaması için tüm koşullar hazırlanmalı.

- Kamu ve özel konaklama alanları depremzedeler için ücretsiz açılmalı.

- Üniversite yönetimleri, depremden etkilenen tüm öğrenciler için psikolojik destek hizmetlerini hızlı ulaşılabilir ve ücretsiz şekilde sağlamalı, travma vb. alanlarda uzmanlaşmış kadro alımları yapılmalı.”

Kaynak: ANKA