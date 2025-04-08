Sokak Hayvanları İçin Kalp Isıtan Adım

Kağıthane Belediyesi’nin sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için yürüttükleri çalışmalar kalp ısıttı. Ekipler, sokak hayvanlarına 54 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

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Sokak Hayvanları İçin Kalp Isıtan Adım

Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için 2024 yılında önemli bir çalışma yürüttü.

Sokak hayvanlarına 54 ton mama dağıtımı gerçekleştiren ekipler, 10 bin 882 hayvanın da tedavi ve sahiplendirme süreçlerini başarıyla yürüttü.

Kağıthane Belediyesi veteriner ekipleri, sokakta yaşayan hayvanların düzenli beslenmesi ve sağlık kontrolleri için yoğun mesai harcadı. Yıl boyunca 54 ton kuru ve yaş mama dağıtılırken, 10 bin 882 hayvanın tedavi ve rehabilitasyonu sağlandı. Sahiplendirme çalışmalarıyla yüzlerce hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

'YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEDİK'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi: Sokaktaki can dostlarımızın sağlıklı ve güvende olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 2024 yılında 54 ton mama dağıtarak aç kalan hiçbir hayvan bırakmamaya özen gösterdik. Aynı zamanda 10 binden fazla hayvanımızın tedavisini üstlenerek onların yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızın da desteğiyle daha da büyüyerek devam edecek.

Kaynak: İHA

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