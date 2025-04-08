Gümüşhane’de Heyelan Sonrası Çalışmalar Bitti
Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrasında başlatılan çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar sonrasında tünel ve yollar güvenli hale getirildi.
Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde meydana gelen heyelanı temizleme çalışmaları tamamlandı.
Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli çıkışında geçen Cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından ekiplerin başlattığı çalışma tamamlandı. Karayolları ekipleri ve dağcılar tarafından yapılan çalışmalarla yol ve tünel güvenliği sağlandı.
Örtüleme yöntemiyle heyelanın meydana geldiği alan güvenli hale getirilirken karayolları ekipleri de heyelanın ardından yolu kapatan toprak ve kayaları bölgeden temizledi. Titiz bir şekilde ilerleyen çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun akşam saatlerinde trafiğe açılacağı bildirildi.
Kaynak: AA