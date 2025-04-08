Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Karıştıran Acil Anons, Pilot Görür Görmez Telsize Sarıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş için hazırlık yapan pilot, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

ACİL ANONS GEÇTİ

Taksi yolunda bir tilkinin gezdiğini gören pilot, hava trafik kontrolörlerini telsizden uyardı. Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek durum hakkında bilgi veren pilotun o anları telsiz kayıtlarına yansıdı.

HAVALİMANINDA TİLKİ ALARMI

Pilot anonsunda ‘N girişinden önce taksi D yolunda tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım sağ tarafımıza geçti’ bilgisini geçti. Anons sonrasında görevliler taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.

Kaynak: İHA