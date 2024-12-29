Soğuk Hava Kuruyemişçilere Yaradı

Kilis'te, soğuk havalar kuruyemişçilere yaradı. Vatandaşların evde daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle kuruyemişlere olan rağbet arttı.

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Soğuk Hava Kuruyemişçilere Yaradı

Kilis'te kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havalar vatandaşları evde vakit geçirmeye yönlendiriyor. Evdeki keyifli anların vazgeçilmezi haline gelen kuruyemişler, özellikle televizyon izlerken yada sıcak sohbet ortamlarında en çok tercih edilen ikramlıklalar oluyor.

Soğuk Hava Kuruyemişçilere Yaradı - Resim : 1

Kentte aktarlık yapan Evin Şehmuz, son haftalarda kuruyemiş tüketiminin arttığını belirtti. Şehmuz, "Son 20 gündür kuruyemişe olan ilgi arttı. Kış aylarında, evde vakit geçirmek isteyenler genellikle fıstık, kaju, badem ve fındık gibi ürünleri tercih ediyor. Fiyatlar ise fıstık 550-600 TL, kaju 450 TL, badem 400 TL, fındık 450 TL arasında değişiyor” dedi.

Soğuk Hava Kuruyemişçilere Yaradı - Resim : 2

Kışın uzun ve soğuk akşamlarında kuruyemişlerin evde keyifli vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih edildiğini belirten Evin Şehmuz ''Ailesiyle güzel vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı aktarlarımıza bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Kilis Kuruyemiş
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