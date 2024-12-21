Ne Fındık, Ne Fıstık, Ne Üzüm, Ne Ceviz: Mutlaka Yenmesi Gereken Kuruyemiş Bakın Hangisiymiş
Kuruyemişler, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biridir. Uzmanlar, kolajen kaynağı olarak bilinen kuruyemişlerin düzenli tüketiminin sağlığa olan faydalarını açıkladı. İşte mutlaka tüketilmesi gereken kuruyemiş çeşitleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Kolajen, vücudumuzdaki dokuların yapısını koruyan ve gençleştiren önemli bir proteindir. Yaşla birlikte kolajen üretimi azaldıkça, ciltte kırışıklıklar, eklemlerde ağrılar gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Neyse ki, beslenme alışkanlıklarımızla kolajen üretimini destekleyebiliriz. Özellikle kuruyemişler, hem lezzetli hem de sağlıklı bir kolajen kaynağı olarak öne çıkıyor.
Günde yaklaşık 30 gram kuruyemiş tüketmek, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak, kuruyemişlerin kalori değeri yüksek olduğu için aşırı tüketimden kaçınmak gerekir. Tuzsuz ve şekersiz kuruyemişleri tercih ederek daha sağlıklı bir seçim yapabilirsiniz. Uzmanlar mutlaka tüketilmesi gereken kuruyemiş çeşitlerini açıkladı.
Badem: E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan badem, kolajen sentezini destekler. Ayrıca, antioksidan özellikleriyle hücreleri serbest radikallere karşı korur.
Pekan Cevizi: Lif, antioksidanlar ve omega-3 ve omega-9 yağ asitleri açısından zengin olan pekan cevizi, kalp sağlığını korurken aynı zamanda kolajen üretimini de destekler.
Kaju Fıstığı: Bakır, çinko ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan kaju fıstığı, kolajen üretimine katkıda bulunur. Ayrıca, cilt sağlığını korur ve kalp hastalığı riskini azaltır.