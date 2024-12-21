Ne Fındık, Ne Fıstık, Ne Üzüm, Ne Ceviz: Mutlaka Yenmesi Gereken Kuruyemiş Bakın Hangisiymiş

Badem: E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan badem, kolajen sentezini destekler. Ayrıca, antioksidan özellikleriyle hücreleri serbest radikallere karşı korur.

Pekan Cevizi: Lif, antioksidanlar ve omega-3 ve omega-9 yağ asitleri açısından zengin olan pekan cevizi, kalp sağlığını korurken aynı zamanda kolajen üretimini de destekler.

Kaju Fıstığı: Bakır, çinko ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan kaju fıstığı, kolajen üretimine katkıda bulunur. Ayrıca, cilt sağlığını korur ve kalp hastalığı riskini azaltır.