Kışın Favorisi Oldu, Aktarlar Siparişe Yetişemiyor, Televizyon İzleyen Ona Koşuyor

Soğuk havanın etkisini gösterdiği Kilis’te sert soğuk, kuruyemişe olan talebi artırdı. Televizyon başının vazgeçilmez atıştırmalığı olan kuruyemiş satışları artış gösterdi.

Kışın Favorisi Oldu, Aktarlar Siparişe Yetişemiyor, Televizyon İzleyen Ona Koşuyor

Kilis'te, havaların soğumasıyla birlikte insanların zamanlarını daha çok evde geçirmesi nedeniyle kuruyemiş satışları arttı. Televizyon izlerken en çok tercih edilen ikramlıklalar arasında yer alan kuruyemişlere olan talep çoğaldı.

Kışın Favorisi Oldu, Aktarlar Siparişe Yetişemiyor, Televizyon İzleyen Ona Koşuyor - Resim : 1

İLGİ ARTTI

Aktar Evin Şehmuz, “Son 20 gündür kuruyemişe olan ilgi arttı. Kış aylarında, evde vakit geçirmek isteyenler genellikle fıstık, kaju, badem ve fındık gibi ürünleri tercih ediyor. Fiyatlar ise fıstık 550-600 TL, kaju 450 TL, badem 400 TL, fındık 450 TL arasında değişiyor” dedi.

Kışın Favorisi Oldu, Aktarlar Siparişe Yetişemiyor, Televizyon İzleyen Ona Koşuyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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