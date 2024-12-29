Kışın Favorisi Oldu, Aktarlar Siparişe Yetişemiyor, Televizyon İzleyen Ona Koşuyor

Kilis'te, havaların soğumasıyla birlikte insanların zamanlarını daha çok evde geçirmesi nedeniyle kuruyemiş satışları arttı. Televizyon izlerken en çok tercih edilen ikramlıklalar arasında yer alan kuruyemişlere olan talep çoğaldı.

İLGİ ARTTI

Aktar Evin Şehmuz, “Son 20 gündür kuruyemişe olan ilgi arttı. Kış aylarında, evde vakit geçirmek isteyenler genellikle fıstık, kaju, badem ve fındık gibi ürünleri tercih ediyor. Fiyatlar ise fıstık 550-600 TL, kaju 450 TL, badem 400 TL, fındık 450 TL arasında değişiyor” dedi.

Kaynak: İHA