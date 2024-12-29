TEM Otoyolu’nda Feci Kaza: Otomobil Bariyere Saplandı

TEM Otoyolu’nda meydana gelen feci kazada otomobil bariyere çarptı. Otomobildeki 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nda Feci Kaza: Otomobil Bariyere Saplandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden H.A. yönetimindeki 59 UZ 043 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp sürüklendi.

YARDIMINA SÜRÜCÜLER KOŞTU

Kazada, araçta sıkışan F.A. yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle 4 şeritli yolda tek şerit trafiğe kapandı. Yapılan temizlik çalışması ve aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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