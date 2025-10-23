Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, listeye biri “sağlığı tehlikeye düşürecek ürün” olmak üzere toplam 20 yeni ürün daha eklendi.

LİSTE GENİŞLEDİ

Listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Her iki kategoride de, ürünlerinde hile yaptığı belirlenen firmaların isimleri ve ürün detayları yer alıyor.

TARHANADA GIDA BOYASI, LAHMACUNDA KANATLI ET

Yapılan son laboratuvar analizlerinde, özellikle tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi temel gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Denetimlerde bazı markaların “tarhana” adıyla sattığı ürünlerde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Et ve et ürünleri kategorisinde yer alan bir markada ise lahmacun harcında kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ ALARMI

Denetimler sonucunda bazı markaların bal adı altında satışa sunduğu ürünlerde de taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Gerçek bal yerine şeker şurubu veya benzeri tatlandırıcılarla üretilen bu ürünlerin, doğal balın besin değerini taşımadığı belirtildi.