Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 20 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde bazı markaların “tarhana” adıyla sattığı ürünlerde gıda boyası kullanıldığı, balda şeker şurubu tespit edildiği ve lahmacun harcında kanatlı et bulunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, listeye biri “sağlığı tehlikeye düşürecek ürün” olmak üzere toplam 20 yeni ürün daha eklendi.

LİSTE GENİŞLEDİ

Listede, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Her iki kategoride de, ürünlerinde hile yaptığı belirlenen firmaların isimleri ve ürün detayları yer alıyor.

TARHANADA GIDA BOYASI, LAHMACUNDA KANATLI ET

Yapılan son laboratuvar analizlerinde, özellikle tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi temel gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Denetimlerde bazı markaların “tarhana” adıyla sattığı ürünlerde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

Et ve et ürünleri kategorisinde yer alan bir markada ise lahmacun harcında kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

BALDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ ALARMI

Denetimler sonucunda bazı markaların bal adı altında satışa sunduğu ürünlerde de taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Gerçek bal yerine şeker şurubu veya benzeri tatlandırıcılarla üretilen bu ürünlerin, doğal balın besin değerini taşımadığı belirtildi.

Skandallar Listesi Genişliyor! Anadolu Lezzeti Tarhanada Beklenmedik Hile - Resim : 1
Bakanlığın yayımladığı son liste
Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük RezaletTicaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük RezaletEkonomi
Ünlü Çay Markasında Boya Skandalı! Yasal İşlem BaşlatılacakÜnlü Çay Markasında Boya Skandalı! Yasal İşlem BaşlatılacakEkonomi

Etiketler
Taklit Tağşiş Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Güncelleme:
İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler Yenilenecek CHP'nin Bayrampaşa İtirazına Ret: Tarih Belli Oldu, Seçimler Yenilenecek
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta