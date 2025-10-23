İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı

İzmir ve Antalya’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, kısa sürede yaşamı felç etti. Foça’da metrekareye 1,5 saatte 144 kilogram yağış düşerken dere taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Antalya’nın Aksu ilçesinde de yollar su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı. Ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan İzmir Valiliği selde 1 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
İzmir ve Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle iki ilde de birçok cadde ve sokak sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 1
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

FOÇA’DA 1,5 SAATTE 144 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir’in Foça ilçesinde sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde sağanağa dönüştü. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, yaşamı felç etti.

İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 2
Foça'da sağanak yağış sonrası denizin renginin değiştiği görüldü

Caddeler ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti; bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde bulunan dere, yağışın etkisiyle taştı. Taşkın nedeniyle bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takılarak sürüklendi. Meteoroloji verilerine göre ilçede metrekareye 1,5 saat içinde yaklaşık 144 kilogram yağış düştü.

1 KİŞİ KAYBOLDU

İzmir Valiliği meydana gelen selde 1 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 3
Antalya'da sağanak yolları göle döndürdü, araçlar mahsur kaldı

ANTALYA AKSU’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Antalya’nın Aksu ilçesinde de öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi’nde yaklaşık bir saat süren yağış sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar suya saplanarak ilerleyemedi.

İzmir ve Antalya’yı Sağanak Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 4
Yağış sonrası vatandaşlar su giderlerini açmak için yoğun çaba harcadı

Vatandaşlar ve sürücüler, su giderlerini açmak için yoğun çaba sarf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgede su tahliye çalışması başlattı. Giderlerin temizlenmesiyle birlikte biriken suların büyük bölümü kısa sürede çekildi.

Kaynak: AA-İHA

