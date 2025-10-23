Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim ayının gelişiyle birlikte sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları düşerken, güneşli günler yerini yağışlı havaya bıraktı. Hafta başından bu yana etkili olan yağışların, hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLENECEK

Meteoroloji, yağışların Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

5 BÜYÜK KENTTE YAĞMUR VAR

Lodos, sıcaklıkları bir miktar yükseltirken beraberinde yağışı da getiriyor. İstanbul ve Bursa’da yağış hafif şekilde, Ankara ve Antalya’da ise sağanak biçiminde kuvvetli olarak görülecek. İzmir’de etkisini bir süre azaltan yağışların bugün ile birlikte yeniden kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıklarının İstanbul’da 21, Ankara’da 19, İzmir ve Bursa’da 24, Antalya’da ise 25 derece civarında olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de yağışlar cuma günü de aralıklarla devam edecek.

MUĞLA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için bugün ve yarın sarı kodlu uyarı yayımladı. Sabah saatlerinden itibaren Muğla’nın batısında başlayacak yağışların, gün boyunca il genelinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

