Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), etkili olacak kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarılan iller şöyle: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yağış beklenen diğer iller de şöyle:

İstanbul

Ankara

Bursa

Antalya

Denizli

Kahramanmaraş

Malatya

Diyarbakır

Eskişehir

Afyonkarahisar

Isparta

Osmaniye

Bolu

Düzce

Zonguldak

Trabzon

Rize

Ordu

Tokat

Sivas

Yozgat

Erzurum

Kars

Mardin

Aksaray

RENK KODLARININ ANLAMI

Uyarıların derecesine göre uygulanan renk kodlarının anlamı şöyle:

Yeşil: Hava durumu normal, tehlike yok.

Sarı: Potansiyel tehlike var; dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava tehlikeli, hasar riski yüksek.

Kırmızı: Çok tehlikeli hava olayı bekleniyor; ciddi önlemler alınmalı.

Kaynak: Haber Merkezi