Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ege ve Marmara başta olmak üzere 32 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), etkili olacak kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarılan iller şöyle: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmalarını istedi.
Yağış beklenen diğer iller de şöyle:
- İstanbul
- Ankara
- Bursa
- Antalya
- Denizli
- Kahramanmaraş
- Malatya
- Diyarbakır
- Eskişehir
- Afyonkarahisar
- Isparta
- Osmaniye
- Bolu
- Düzce
- Zonguldak
- Trabzon
- Rize
- Ordu
- Tokat
- Sivas
- Yozgat
- Erzurum
- Kars
- Mardin
- Aksaray
RENK KODLARININ ANLAMI
Uyarıların derecesine göre uygulanan renk kodlarının anlamı şöyle:
Yeşil: Hava durumu normal, tehlike yok.
Sarı: Potansiyel tehlike var; dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava tehlikeli, hasar riski yüksek.
Kırmızı: Çok tehlikeli hava olayı bekleniyor; ciddi önlemler alınmalı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: