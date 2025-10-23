Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ege ve Marmara başta olmak üzere 32 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.

Son Güncelleme:
Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), etkili olacak kuvvetli yağışlar için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarılan iller şöyle: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla. Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yağış beklenen diğer iller de şöyle:

  • İstanbul
  • Ankara
  • Bursa
  • Antalya
  • Denizli
  • Kahramanmaraş
  • Malatya
  • Diyarbakır
  • Eskişehir
  • Afyonkarahisar
  • Isparta
  • Osmaniye
  • Bolu
  • Düzce
  • Zonguldak
  • Trabzon
  • Rize
  • Ordu
  • Tokat
  • Sivas
  • Yozgat
  • Erzurum
  • Kars
  • Mardin
  • Aksaray

Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı - Resim : 1Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı - Resim : 2

RENK KODLARININ ANLAMI

Uyarıların derecesine göre uygulanan renk kodlarının anlamı şöyle:

Yeşil: Hava durumu normal, tehlike yok.

Sarı: Potansiyel tehlike var; dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava tehlikeli, hasar riski yüksek.

Kırmızı: Çok tehlikeli hava olayı bekleniyor; ciddi önlemler alınmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış fırtına Meteoroloji
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kahramanmaraş’ta Aile Katliamı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı! Eski Eşi ve Annesini Öldürdü, Üvey Kızını Ağır Yaraladı!
İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi! Son Durumu Nasıl? İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi! Son Durumu Nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Yine Suriye'yi Vurdu! İsrail Yine Suriye'yi Vurdu!
İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi! Son Durumu Nasıl? İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi! Son Durumu Nasıl?
Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...' ABD ve İsrail’den Ortak Gazze Mesajı! 'Barış Anlaşması...'
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!