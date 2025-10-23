İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi! Son Durumu Nasıl?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen hafta ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, İstanbul Bağdat Caddesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında yaralandı. ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Güneşin Kızları’ ve ‘Seni Çok Bekledim’ dizilerindeki performansıyla tanınan Helvacıoğlu, kısa süre önce Sora adını verdiği kızını dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu, olay sırasında bebeğiyle birlikte değildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, cadde üzerinde ilerleyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki İrem Helvacıoğlu’na çarptı. Kazada Helvacıoğlu ve motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı.

ARKADAŞI SON DURUMU PAYLAŞTI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Helvacıoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama, yakın arkadaşı Sebile Ölmez’den geldi. Ölmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız" ifadelerini kullandı.