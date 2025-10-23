Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ekipler 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 42 şüpheliyi yakaladık." dedi.Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı - Resim : 2

İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme,

Kasten yaralama,

Tehdit,

Yağma,

Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarınca soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

Ali Yerlikaya
