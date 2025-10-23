CHP'nin Kurultay Tarihi Belli Oldu

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci olağan kurultayla ilgili yargı süreci işlerken 39'uncu olağan kurultayın tarihi belli oldu. Bir kez daha Genel Başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Parti Meclisi (PM) 38'inci olağan kurultay duruşmasından bir gün önce yeni kurultay gündemiyle toplandı.

Toplantıda partinin 39'uncu olağan kurultay tarihi belirlendi. Bir kez daha Genel Başkan seçiminin yapılacağı kurultay 28-30 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

İMZA TOPLAMAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevdeki genel başkan olduğu için kurultayda yeniden aday olabilmek adına imza toplamayacak. Genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, mevcut delegelerin en az yüzde 5’inin, yani 68 delegenin imzasını divan kuruluna sunması gerekiyor.

SON 2 YIL İÇİNDE BEŞİNCİ KURULTAY

3 gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultay’ın ilk gününde yeni parti programı CHP’li delegelerin oyuna sunulacak. İkinci gün genel başkan seçimi, üçüncü gün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. Böylece, CHP, olağanüstü 3 kurultayla birlikte son iki yıl içinde toplam 5 kurultay yapmış olacak.

KRİTİK DAVA YARIN

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci olağan kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması ise yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

KURULTAY YAPISI

Tüzüğe göre kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor. Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM'nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.

Partide, dün tamamlanan il kongrelerinin ardından 1200 kurultay delegesi belirlenmiş oldu.

Doğal üyelerle 1300'ün üzerinde delegenin 39'uncu olağan kurultayda sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP'nin İstanbul'dan 192, Ankara'dan 74 ve İzmir'den 56 delege çıkarması öngörülüyor.

