Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı Kapatıldı

Sivas’ta Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. Pazarın ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı Kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinden bulunan Şarkışla Hayvan Pazarı çevre illerde görülen şap hastalığı sonrasında yakın kadraja alındı. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen pazar, ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı Kapatıldı - Resim : 1

İKİNCİ EMRE KADAR KAPATILDI

Şarkışla Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Şarkışla Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmıştır. İlimize komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarımızın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamamaları bizim için her zaman çok önemlidir.

Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı Kapatıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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