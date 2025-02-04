Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşecek.
İki ismin görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunması bekleniyor.

FAHRETTİN ALTUN DUYURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile GörüştüGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün BaşlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gelir Desteği Programı Bugün BaşlıyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Almanya Ankara Fahrettin Altun
Son Güncelleme:
Beştepe'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Lideri Ahmed Şara Bir Arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Lideri Ahmed Şara Bir Arada
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Görüştü
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak