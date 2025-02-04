Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşecek.

İki ismin görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunması bekleniyor.

FAHRETTİN ALTUN DUYURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz"

Kaynak: Haber Merkezi