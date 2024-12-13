Sivas’ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...

Sivas’ta bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 320 bin lira olan içi boş kaçak makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas’ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde...

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir makaron kaçakçılığı ihbarının ardından harekete geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir kamyonda arama yapıldı.

Sivas’ta Ele Geçirildi! Tam 3 Milyon Lira Değerinde... - Resim : 1

Aramada 6 milyon 640 bin dal içi boş kaçak makaron ele geçirildi. Makaronların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 320 bin Türk Lirası olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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