Sivas'ta 13 Bin 821 Sentetik Hap Ele Geçirildi: 3 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 821 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şahıs da tutuklandı.

Sivas'ta 13 Bin 821 Sentetik Hap Ele Geçirildi: 3 Kişi Tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon çerçevesinde 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda toplam 13 bin 821 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yapılan işlemler sonucunda 1 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma) kapsamında, 4 şahıs hakkında ise hem TCK 191 hem de TCK 188. madde (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımına yönelik mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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