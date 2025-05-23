Sivas’ta Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Tutuklama

Sivas’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 Afgan uyruklu şahıs yakalanırken, 6 organizatör ise tutuklandı.

Sivas’ta Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 6 Tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç gün içinde göçmen kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 22 şahıs yakalandı.

Yakalanan Afgan uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmenlerin ülke içinde naklini menfaat karşılığı sağlayan 6 Türk vatandaşı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtildi.

Kaynak: İHA

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