Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Kişi Tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Kişi Tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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