Kütahya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarında bulunan ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ile Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan 3 helikopterin de müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 1,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
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