Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırşehirde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden köy yoluna doğru seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti.

Belirlenen aracı durduran ekiplerce araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altına gizlenmiş şekilde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan M.Y, S.B ve İ.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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