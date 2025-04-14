Sivasspor’un Ayıbına Bakan Memişoğlu Sahip Çıktı: Maça Sadece Erkekler Mi Geliyor?

Sivassporlu futbolcuların kadınların doğum tercihine dair mesaj veren pankartla sahaya çıkması sosyal medyada büyük tepki çekerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş bir çıkış geldi. Bakan Memişoğlu, pankartı "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diyerek savundu.

Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartı, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulan Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" sözleriyle pankartı savundu.

Sivasspor’un Ayıbına Bakan Memişoğlu Sahip Çıktı: Maça Sadece Erkekler Mi Geliyor? - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte başlayan “normal doğum” teşvikleri, futbol sahalarına da taşındı. Son olarak Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla çıkması, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Kadın örgütleri, kadın siyasetçiler ve sağlık meslek örgütleri, pankarta tepki göstererek, kadın bedeni ve doğum tercihleri üzerinden yürütülen bu tür kampanyaların yanlış ve baskıcı olduğu görüşünü dile getirdi. Sosyal medyada da gündem olan pankart, “Futbol sahaları kadınların doğum tercihlerinin tartışılacağı yerler değildir” yorumlarıyla eleştirildi.

Sivasspor'un Pankartına Tepki Yağdı: 'Bu Açıkça Cinsiyetçi Bir Dayatma!'Sivasspor'un Pankartına Tepki Yağdı: 'Bu Açıkça Cinsiyetçi Bir Dayatma!'Gündem

Kaynak: ANKA

Etiketler
Sivasspor Fenerbahçe Kemal Memişoğlu
Son Güncelleme:
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ' Zirai Don' Çağrısı: Yetkisini Kullanmalı CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ' Zirai Don' Çağrısı: Yetkisini Kullanmalı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ezhel'in Bağışını Kabul Etmedi Ezhel'in Bağışını Kabul Etmediler
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı Bakanlık Talimat Verdi: 81 İlde Tüm Marketlerde Artık Satışı Yasaklandı
Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle İlk Dakikada Fark Edilirsiniz Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle Anında Fark Edilirsiniz