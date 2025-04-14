Sivasspor’un Ayıbına Bakan Memişoğlu Sahip Çıktı: Maça Sadece Erkekler Mi Geliyor?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartı, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulan Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" sözleriyle pankartı savundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte başlayan “normal doğum” teşvikleri, futbol sahalarına da taşındı. Son olarak Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla çıkması, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Kadın örgütleri, kadın siyasetçiler ve sağlık meslek örgütleri, pankarta tepki göstererek, kadın bedeni ve doğum tercihleri üzerinden yürütülen bu tür kampanyaların yanlış ve baskıcı olduğu görüşünü dile getirdi. Sosyal medyada da gündem olan pankart, “Futbol sahaları kadınların doğum tercihlerinin tartışılacağı yerler değildir” yorumlarıyla eleştirildi.

Kaynak: ANKA