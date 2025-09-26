‘Sisli Vadi’ Dosyasında İhmaller Zinciri… Bakanlık Raporladı, ‘Vali, Mülk Sahiplerinden Rüşvet Almış’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023’te etkili olan şiddetli yağışlar Longoz Ormanları’nda büyük bir felakete yol açmış, selin vurduğu bölgede yer alan ve Sisli Vadi olarak bilinen turistik bungalov tesisinde konaklayan altı kişi, taşkın sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan ardından başlatılan soruşturmada, facianın perde arkası aralanmaya başladı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, selin vurduğu bölgede yer alan 18 bungalov evin, mevzuata aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi. Tesisin ruhsatsız olarak faaliyete geçmesine rağmen hiçbir resmi müdahalede bulunulmadığı belirlendi. O dönem Kırklareli Valisi olarak görev yapan Osman Bilgin hakkında, "tesisin ruhsatsız olarak faaliyetine göz yumması karşılığında rüşvet aldığı" iddiası gündeme gelmişti.

İğneada’daki longoz ormanlarındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı olayda kusurlu görülen toplam 12 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Bu isimler arasında iki vali de yer alıyor: Tesisin inşa edildiği dönemde görevde bulunan eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile ondan sonra gelen ve yine işlem yapmadığı belirtilen mevcut Şırnak Valisi Birol Ekici.

‘JET OSMAN’ LAKAPLI VALİYE MAL VARLIĞI İNCELEMESİ

Şardan’ın aktardığına göre, hakkında "Jet Osman" lakabıyla bilinen eski vali Osman Bilgin’le ilgili olarak İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda, Bilgin’in mal varlığında 98 milyon liralık açıklanamayan fark tespit edildiği belirtildi.

Şardan raporda yer alan bilgileri şöyle aktardı: “Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı’ndaki görev sırasında ‘elinin çabukluğu’ ve ‘işleri kolay halletmesi’ sebebiyle ‘Jet Osman’ lakabıyla tanınan Vali Bilgin’le ilgili mal varlığını açıklayamadığı yönünde müfettiş raporu düzenlendi. Bu rapora göre, Vali Bilgin mal varlığındaki 98 milyon lira dolayındaki farkı müfettişlere belgeleyemedi.”

YARGITAY, EK SORUŞTURMA İZNİ TALEP ETTİ

Öte yandan olayla ilgili yargı süreci devam ederken, Yargıtay dosyanın genişletilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan ek soruşturma izni istedi. Bakan Ali Yerlikaya’nın imzasını taşıyan dört sayfalık belgede, eski vali Bilgin’in rüşvet aldığına dair ciddi emarelerin bulunduğu belirtildi. Kararda, şu ifadeler yer aldı:

“(…) Konu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in Foggy Valley (Sisli Vadi) isimli turizm tesisinde 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren gerçekleşen ruhsatsız yapılaşmaya ve tesisin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaksızın faaliyet göstermesine göz yumma karşılığında tesis sahibi Bülent Bayrak isimli şahıstan rüşvet aldığına dair yeterli emare bulunduğu (…)”

ENCÜMEN UYARILARINI DİKKATE ALMADI

İçişleri müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ulaşılan bir diğer önemli detay ise, 26 Nisan 2021 tarihinde vali başkanlığında yapılan il encümeni toplantısında yaşandı. Toplantıda üç encümen üyesi, Sisli Vadi’deki yapılaşmanın yasa dışı olduğunu açıkça dile getirdi. Tesisin devam eden inşaatına rağmen hiçbir yasal başvuru yapılmadığını belirtmelerine karşın, Vali Bilgin’in bu uyarılara kayıtsız kaldığı ifade edildi. Raporda şu ifadeye yer verildi:

“(…) İl Özel İdaresi Kanunu’nun hükümlerine göre, valilerin il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olduğu ve encümen kararlarının uygulamanın da görevleri olduğu dikkate alındığında bu görevleri yerine getirmeyen Vali Osman Bilgin’in hukuki sorumluluğunun bulunduğu (…)”

YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

Faciayla ilgili yürütülen davada tesisin sahibi Bülent Bayrak, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklardan Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz ise 7 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmıştı. Ancak istinaf mahkemesi verilen kararı bozdu. Dosya yeniden ele alınarak Temmuz ayında tekrar görülmeye başlandı.

Kaynak: T24