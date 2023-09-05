Kırklareli'ndeki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi'nin İğneada beldesinde bungalov evlerin bulunduğu bölgede sele neden olan şiddetli yağışta suya kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Kırklareli'ndeki sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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