Meclis'teki son HDP'liler de istifa etti

HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar partilerinden istifa etti. Sancar ve Buldan'ın Yeşil Sol Parti'ye geçmesiyle Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

Olağanüstü kongrede Anayasa Mahkemesi’nde davanın yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, çalışmalarını askıya alma kararı almıştı.