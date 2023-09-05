Bloomberg: Dünya Bankası, Türkiye’ye desteği 35 milyar dolara çıkarabilir

Dünya Bankası'nın, Türkiye’ye verdiği desteği ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler düzenlediği belirtiliyor.

Bloomberg: Dünya Bankası, Türkiye’ye desteği 35 milyar dolara çıkarabilir

Bloomberg haber ajansı, Dünya Bankası ve Türkiye’nin üç yıl için 18 milyar dolarlık ilave bir kredi programı üzerine yürüttükleri görüşmelerde ilerleme sağladıklarını duyurdu. Kerim Karakaya ve Onur Ant imzasıyla yer alan habere göre görüşmeler, Dünya Bankası’nın halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl için 18 milyar dolara kadar taahhütte bulunmasını içeriyor.

Söz konusu finansmanın hükümete doğrudan kredi verilmesinin yanı sıra özel sektöre yönelik desteği de kapsayacağı belirtildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bloomberg'e göre, anlaşmaya varılması Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Ekran için bir 'güvenoyu' anlamına gelecek. Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanının üçte ikisinin doğrudan yatırımlar ve garantilerle özel sektöre aktarılmasını, geri kalan kısmının ise hükümete doğrudan borç vermede kullanılmasını bekliyor.

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